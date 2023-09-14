Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

В сентябре 1990 г. Снегур был назначен на только что учрежденный пост президента. Он руководил страной до 1996 г. На период нахождения Снегура у власти пришелся распад СССР в 1991 г. Первый президент Молдавии не поддержал предложенный Михаилом Горбачевым новый союзный договор. Во время августовского путча Снегур поддержал Бориса Ельцина.