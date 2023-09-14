Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур
В возрасте 83 лет умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Об этом сообщил бывший вице-премьер Константин Тампиза, работавший со Снегуром, на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«13 сентября в 23:30 [бывший] президент Республики Молдова Мирча Снегур скончался от неизлечимой болезни», – написал он.
Тампиза выразил соболезнование семье бывшего президента.
Мирча Снегур родился 17 января 1940 г. Он получил высшее образование в Кишиневском сельскохозяйственном институте, а затем окончил аспирантуру там же на кафедре растениеводства. После работал агрономом, председателем колхоза, руководил научно-производственными предприятиями республики.
В 1981 г. Снегур стал первым секретарем райкома в городе Единцы, а спустя четыре года занял должность секретаря ЦК Компартии Молдавии. После был председателем Верховного совета Молдавской ССР.
В сентябре 1990 г. Снегур был назначен на только что учрежденный пост президента. Он руководил страной до 1996 г. На период нахождения Снегура у власти пришелся распад СССР в 1991 г. Первый президент Молдавии не поддержал предложенный Михаилом Горбачевым новый союзный договор. Во время августовского путча Снегур поддержал Бориса Ельцина.
Мирча Снегур имеет множество госнаград, включая «Знак Почета» и медаль «За трудовую доблесть». В 1995 г. он был награжден почетным дипломом и Золотой медалью Европейского Ордена Заслуг. Также ему присвоены почетные звания доктора honoris causa Кишиневского аграрного университета, Университета Анкары и Международного свободного университета Молдовы (2001).