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Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Ведомости

В возрасте 83 лет умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Об этом сообщил бывший вице-премьер Константин Тампиза, работавший со Снегуром, на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«13 сентября в 23:30 [бывший] президент Республики Молдова Мирча Снегур скончался от неизлечимой болезни», – написал он.

Тампиза выразил соболезнование семье бывшего президента.

Мирча Снегур родился 17 января 1940 г. Он получил высшее образование в Кишиневском сельскохозяйственном институте, а затем окончил аспирантуру там же на кафедре растениеводства. После работал агрономом, председателем колхоза, руководил научно-производственными предприятиями республики.

В 1981 г. Снегур стал первым секретарем райкома в городе Единцы, а спустя четыре года занял должность секретаря ЦК Компартии Молдавии. После был председателем Верховного совета Молдавской ССР.

В сентябре 1990 г. Снегур был назначен на только что учрежденный пост президента. Он руководил страной до 1996 г. На период нахождения Снегура у власти пришелся распад СССР в 1991 г. Первый президент Молдавии не поддержал предложенный Михаилом Горбачевым новый союзный договор. Во время августовского путча Снегур поддержал Бориса Ельцина.

Мирча Снегур имеет множество госнаград, включая «Знак Почета» и медаль «За трудовую доблесть». В 1995 г. он был награжден почетным дипломом и Золотой медалью Европейского Ордена Заслуг. Также ему присвоены почетные звания доктора honoris causa Кишиневского аграрного университета, Университета Анкары и Международного свободного университета Молдовы (2001).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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