В Кремле назвали предателями занявших антироссийские позиции бизнесменов

«Он живет в Израиле, и я могу себе представить: чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же и молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется», – рассказал он. Глава государства при этом считает, что у ставшего успешным в чем-то человека должно быть «чувство совести» в отношении той страны, которая «ему все дала».