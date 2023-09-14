В Кремле назвали предателями занявших антироссийские позиции бизнесменов
Предприниматели, которые заняли антироссийские позиции ради выхода из-под санкций, являются предателями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 серебренников вывести себя из-под санкций. Это предатели», – сказал он.
При этом к решению российских бизнесменов методично отстаивать свои интересы в суде Москва относится с уважением, подчеркнул Песков.
Комментируя решение Евросоюза не продлевать санкции в отношении нескольких бизнесменов, Песков отметил, что Россия не понимает логики санкций или их снятия, которой руководствуется Брюссель.
«Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы знаем однозначно», – считает он. При этом представитель Кремля вновь заявил, что санкции против российского бизнеса противоречат международному праву.
12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ прокомментировал августовское заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором предприниматель осудил спецоперацию на Украине.
Комментируя тот факт, что Волож перестал указывать СССР в качестве своей Родины, Путин подчеркнул, что такие заявления должны оставаться на совести их авторов, однако, как правило, они связаны со стремлением сохранить свой бизнес и активы.
«Он живет в Израиле, и я могу себе представить: чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же и молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется», – рассказал он. Глава государства при этом считает, что у ставшего успешным в чем-то человека должно быть «чувство совести» в отношении той страны, которая «ему все дала».
14 сентября Евросоюз опубликовал имена четверых россиян, а отношении которых не были продлены санкции ЕС. Санкции сняты с владельца группы ЕСН Григория Березкина, экс-глава Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, а также с убитого российского полковника Георгия Шуваева.