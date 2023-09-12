Путин ответил на заявление Аркадия Воложа
Заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа связано со стремлением хорошо жить в Израиле и иметь хорошие отношения с местными властями, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Комментируя тот факт, что Волож перестал указывать СССР в качестве своей Родины, Путин подчеркнул, что такие заявления должны оставаться на совести их авторов, однако, как правило, они связаны со стремлением сохранить свой бизнес и активы.
«Он живет в Израиле, и я могу себе представить: чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же и молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно не задевает. Ну а вообще, в целом, если посмотреть: если человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала», – объяснил президент.
Путин согласился с тем, что Волож – талантливый человек, который создал хорошую компанию и подобрал команду. Президент допустил, что человек, не согласный «с тем, что делают сегодняшние власти» имеет право высказывать свою позицию, однако и в этом вопросе есть много нюансов.