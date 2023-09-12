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Путин ответил на заявление Аркадия Воложа

Ведомости

Заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа связано со стремлением хорошо жить в Израиле и иметь хорошие отношения с местными властями, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Комментируя тот факт, что Волож перестал указывать СССР в качестве своей Родины, Путин подчеркнул, что такие заявления должны оставаться на совести их авторов, однако, как правило, они связаны со стремлением сохранить свой бизнес и активы.

«Он живет в Израиле, и я могу себе представить: чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же и молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно не задевает. Ну а вообще, в целом, если посмотреть: если человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала», – объяснил президент.

Путин согласился с тем, что Волож – талантливый человек, который создал хорошую компанию и подобрал команду. Президент допустил, что человек, не согласный «с тем, что делают сегодняшние власти» имеет право высказывать свою позицию, однако и в этом вопросе есть много нюансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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