Путин ответил на заявление Аркадия Воложа

«Он живет в Израиле, и я могу себе представить: чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же и молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно не задевает. Ну а вообще, в целом, если посмотреть: если человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала», – объяснил президент.