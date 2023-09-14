Кабмин выделит регионам 10 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры

«Мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладывают средства в развитие проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения – отелей и глэмпингов. Мы выделим на это 10 млрд руб., которые получат 58 субъектов. На эти средства будет создано свыше 8000 номеров в гостиницах, где россияне смогут отдохнуть уже в следующем году», – уточнил премьер.