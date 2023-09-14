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Кабмин выделит регионам 10 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры

Ведомости

Правительство России выделит 10 млрд руб. на поддержку строительства модульных отелей и глэмпингов в регионах. Средства распределят между 58 субъектами страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладывают средства в развитие проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения – отелей и глэмпингов. Мы выделим на это 10 млрд руб., которые получат 58 субъектов. На эти средства будет создано свыше 8000 номеров в гостиницах, где россияне смогут отдохнуть уже в следующем году», – уточнил премьер.

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Ранее предприниматель Аркадий Роттенберг заявил, что собирается в течение ближайших пяти лет вложить в развитие российской туристической инфраструктуры более 129 млрд руб. На эти средства построят комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата» в Южном и Сибирском федеральных округах. 

Они будут включать отели, апартаменты, аквапарки, развлекательные и оздоровительные объекты всех ценовых сегментов, а также пляжи, эко-маршруты и общественные пространства. Часть объектов на территории комплексов сделают общедоступными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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