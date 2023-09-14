Кабмин выделит регионам 10 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры
Правительство России выделит 10 млрд руб. на поддержку строительства модульных отелей и глэмпингов в регионах. Средства распределят между 58 субъектами страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладывают средства в развитие проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения – отелей и глэмпингов. Мы выделим на это 10 млрд руб., которые получат 58 субъектов. На эти средства будет создано свыше 8000 номеров в гостиницах, где россияне смогут отдохнуть уже в следующем году», – уточнил премьер.
Ранее предприниматель Аркадий Роттенберг заявил, что собирается в течение ближайших пяти лет вложить в развитие российской туристической инфраструктуры более 129 млрд руб. На эти средства построят комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата» в Южном и Сибирском федеральных округах.
Они будут включать отели, апартаменты, аквапарки, развлекательные и оздоровительные объекты всех ценовых сегментов, а также пляжи, эко-маршруты и общественные пространства. Часть объектов на территории комплексов сделают общедоступными.