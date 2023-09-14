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Словакия выслала сотрудника посольства России

Ведомости

Словакия высылает одного сотрудника посольства России в республике, сообщили в МИДе страны.

Причиной высылки назвали нарушение сотрудником Венской конвенции о дипломатических сношениях. Он должен покинуть республику в течение двух суток. В МИД России пообещали ответить на высылку сотрудника российского посольства.

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26 июля решение о высылке 45 человек из посольства России приняла Молдавия. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы.

Как уточнял Попеску, власти установили, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занималась «дестабилизацией обстановки» в стране. В МИД РФ предупредили власти Молдавии, что их действия будут иметь последствия для российско-молдавских отношений.

1 сентября сообщалось о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве. В МИД Дании отмечали, что стороны ведут переговоры, касающиеся виз для сотрудников посольства Дании в Москве, однако они не привели к результатам из-за, по версии МИДа, неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для «российских разведчиков». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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