Словакия выслала сотрудника посольства России

1 сентября сообщалось о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве. В МИД Дании отмечали, что стороны ведут переговоры, касающиеся виз для сотрудников посольства Дании в Москве, однако они не привели к результатам из-за, по версии МИДа, неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для «российских разведчиков».