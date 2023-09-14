Словакия выслала сотрудника посольства России
Словакия высылает одного сотрудника посольства России в республике, сообщили в МИДе страны.
Причиной высылки назвали нарушение сотрудником Венской конвенции о дипломатических сношениях. Он должен покинуть республику в течение двух суток. В МИД России пообещали ответить на высылку сотрудника российского посольства.
26 июля решение о высылке 45 человек из посольства России приняла Молдавия. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы.
Как уточнял Попеску, власти установили, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занималась «дестабилизацией обстановки» в стране. В МИД РФ предупредили власти Молдавии, что их действия будут иметь последствия для российско-молдавских отношений.
1 сентября сообщалось о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве. В МИД Дании отмечали, что стороны ведут переговоры, касающиеся виз для сотрудников посольства Дании в Москве, однако они не привели к результатам из-за, по версии МИДа, неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для «российских разведчиков».