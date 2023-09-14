В региональные заксобрания попали более 20% женщин-депутатов от «Единой России»

Как писали «Ведомости», ЕР набрала 4 678 843 голоса на выборах в заксобрания 16 регионов – это на 936 466 больше, чем в тех же субъектах в 2018 г. Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах и получили 24 депутатских кресла.