В региональные заксобрания попали более 20% женщин-депутатов от «Единой России»
Партия «Единая Россия» показала стратификацию своих победителей на прошедшем едином дне голосования. Данные были представлены в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.
Среди кандидатов доля женщин составила 21%, мужчин – 79%. В заксобрания и административные центры попали 74% кандидатов – членов партии, доля сторонников составила 10%, беспартийных – 16%.
Доля кандидатов, ответственных за коммерческий сектор, составила 30%, государственное и муниципальное управление – около 20%. Среди занимающихся образованием оказалось 9% депутатов, а общественной и социальной сферами – по 7% и 3% соответственно.
«Единая Россия» на прошедших 8-10 сентября выборах сохранила свое лидерство. На выборах в региональный парламент больше всего голосов (70-80%) избирателей ЕР набрала в присоединенных регионах России. Средний результат в процентном (50-60%) отношении партия продемонстрировала в Якутии (54,36%), Забайкальском крае (56,94%), Владимирской (55,47%), Архангельской (50,18%), Иркутской (54,6%), Смоленской (57,39%) областях.
Как писали «Ведомости», ЕР набрала 4 678 843 голоса на выборах в заксобрания 16 регионов – это на 936 466 больше, чем в тех же субъектах в 2018 г. Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах и получили 24 депутатских кресла.