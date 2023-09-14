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В региональные заксобрания попали более 20% женщин-депутатов от «Единой России»

Ведомости

Партия «Единая Россия» показала стратификацию своих победителей на прошедшем едином дне голосования. Данные были представлены в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.

Среди кандидатов доля женщин составила 21%, мужчин – 79%. В заксобрания и административные центры попали 74% кандидатов – членов партии, доля сторонников составила 10%, беспартийных – 16%.

Доля кандидатов, ответственных за коммерческий сектор, составила 30%, государственное и муниципальное управление – около 20%. Среди занимающихся образованием оказалось 9% депутатов, а общественной и социальной сферами – по 7% и 3% соответственно.

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«Единая Россия» на прошедших 8-10 сентября выборах сохранила свое лидерство. На выборах в региональный парламент больше всего голосов (70-80%) избирателей ЕР набрала в присоединенных регионах России. Средний результат в процентном (50-60%) отношении партия продемонстрировала в Якутии (54,36%), Забайкальском крае (56,94%), Владимирской (55,47%), Архангельской (50,18%), Иркутской (54,6%), Смоленской (57,39%) областях.

Как писали «Ведомости», ЕР набрала 4 678 843 голоса на выборах в заксобрания 16 регионов – это на 936 466 больше, чем в тех же субъектах в 2018 г. Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах и получили 24 депутатских кресла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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