Ким Чен Ын оказался в базе «Миротворца»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Создатели сайта обвиняют его в пособничестве России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Датой внесения его в базу указано 6 сентября.
Украинский сайт «Миротворец» создан в 2014 г. и позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. В базу попадают лица, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля».
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».
15 сентября Ким Чен Ын посетил вместе с вице-премьером, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. Мантуров отметил, что Россия «видит потенциал для кооперации» с КНДР, в том числе в области авиастроения. По его словам, это особенно актуально в контексте стремления стран к «достижению технологического суверенитета».