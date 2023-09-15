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Ким Чен Ын оказался в базе «Миротворца»

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Создатели сайта обвиняют его в пособничестве России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Датой внесения его в базу указано 6 сентября.

Украинский сайт «Миротворец» создан в 2014 г. и позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. В базу попадают лица, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля».

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Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

15 сентября Ким Чен Ын посетил вместе с вице-премьером, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. Мантуров отметил, что Россия «видит потенциал для кооперации» с КНДР, в том числе в области авиастроения. По его словам, это особенно актуально в контексте стремления стран к «достижению технологического суверенитета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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