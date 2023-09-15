Ким Чен Ын оказался в базе «Миротворца»

15 сентября Ким Чен Ын посетил вместе с вице-премьером, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. Мантуров отметил, что Россия «видит потенциал для кооперации» с КНДР, в том числе в области авиастроения. По его словам, это особенно актуально в контексте стремления стран к «достижению технологического суверенитета».