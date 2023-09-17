Китай назвал вопрос принадлежности Тайваня «красной чертой» в отношениях с США
Тайваньский вопрос является «красной чертой» в отношениях между США и Китаем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
«Тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. США должны соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике и выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня», – сказал Ван И (цитата по ТАСС).
В июне Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен – он провел переговоры с тогдашним министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, затем встретился с его начальником Ван И. В тот же день Блинкен провел 35-минутную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США.
При этом Ван И на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в августе назвал США главным источником нестабильности в современном мире. По его словам, США, которые стремятся сохранить свою гегемонию в однополярном мире, не хотят развития Китая и других стран.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.