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Китай назвал вопрос принадлежности Тайваня «красной чертой» в отношениях с США

Ведомости

Тайваньский вопрос является «красной чертой» в отношениях между США и Китаем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. США должны соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике и выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня», – сказал Ван И (цитата по ТАСС).

В июне Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен – он провел переговоры с тогдашним министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, затем встретился с его начальником Ван И. В тот же день Блинкен провел 35-минутную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. 

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При этом Ван И на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в августе назвал США главным источником нестабильности в современном мире. По его словам, США, которые стремятся сохранить свою гегемонию в однополярном мире, не хотят развития Китая и других стран.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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