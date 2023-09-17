Китай назвал вопрос принадлежности Тайваня «красной чертой» в отношениях с США

При этом Ван И на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в августе назвал США главным источником нестабильности в современном мире. По его словам, США, которые стремятся сохранить свою гегемонию в однополярном мире, не хотят развития Китая и других стран.