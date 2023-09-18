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Минобороны Тайваня сообщило о приближении более 100 самолетов Китая

Ведомости

За последние сутки к Тайваню приблизились 103 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает минобороны Тайваня. 

«С 17 по 18 сентября вокруг Тайваня были обнаружены 103 самолета НОАК и девять кораблей НОАК», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 40 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную и юго-восточную зону ПВО Тайваня. Обнаруженные 103 самолета НОАК стали новым максимумом, отметили в минобороны. 

Там добавили, что мир и стабильность в районе Тайваньского пролива являются общей ответственностью всех сторон в регионе. В тайваньском ведомстве также предупредили, что «продолжающееся военное преследование» со стороны КНР может привести к эскалации ситуации.

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Военные Тайваня регулярно сообщают об обнаружении в районе Тайваньского пролива самолетов и кораблей НОАК. Ситуация обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. Китайские власти выразили протест по поводу визита американской чиновницы. По словам Пелоси, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии в Тайване.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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