Минобороны Тайваня сообщило о приближении более 100 самолетов Китая
За последние сутки к Тайваню приблизились 103 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает минобороны Тайваня.
«С 17 по 18 сентября вокруг Тайваня были обнаружены 103 самолета НОАК и девять кораблей НОАК», – говорится в сообщении.
Уточняется, что 40 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную и юго-восточную зону ПВО Тайваня. Обнаруженные 103 самолета НОАК стали новым максимумом, отметили в минобороны.
Там добавили, что мир и стабильность в районе Тайваньского пролива являются общей ответственностью всех сторон в регионе. В тайваньском ведомстве также предупредили, что «продолжающееся военное преследование» со стороны КНР может привести к эскалации ситуации.
Военные Тайваня регулярно сообщают об обнаружении в районе Тайваньского пролива самолетов и кораблей НОАК. Ситуация обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. Китайские власти выразили протест по поводу визита американской чиновницы. По словам Пелоси, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии в Тайване.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.