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Новые регионы России включат в пределы Южного военного округа весной 2024 года

Ведомости

Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области включат в границы Южного военного округа в 2024 г. Об этом сообщило Министерство обороны в документе на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство уточнило, что с 1 марта в России начнет действовать новое военно-административное деление. По указу Минобороны, расширят зону ответственности Южного военного округа – в него включат новые российские регионы.

Также в России создадут Московский и Ленинградский военные округа. Их пределы будут совпадать с административными границами субъектов. Сейчас эти территории входят в границы Западного военного округа и Северного флота.

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К 20 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершился переходный период для судов. Верховный суд России постановил, что с 21 сентября в новых регионах работа в верховных, арбитражных, областных, городских, районных и межрайонных судах, а также в четырех гарнизонных военных судах.

Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за включение регионов в состав Российской Федерации на референдумах, которые прошли с 23 по 27 сентября 2022 г. Ранее российские войска взяли под контроль эти территории в ходе спецоперации, которая началась на Украине 24 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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