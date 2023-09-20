Новые регионы России включат в пределы Южного военного округа весной 2024 года
Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области включат в границы Южного военного округа в 2024 г. Об этом сообщило Министерство обороны в документе на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство уточнило, что с 1 марта в России начнет действовать новое военно-административное деление. По указу Минобороны, расширят зону ответственности Южного военного округа – в него включат новые российские регионы.
Также в России создадут Московский и Ленинградский военные округа. Их пределы будут совпадать с административными границами субъектов. Сейчас эти территории входят в границы Западного военного округа и Северного флота.
К 20 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершился переходный период для судов. Верховный суд России постановил, что с 21 сентября в новых регионах работа в верховных, арбитражных, областных, городских, районных и межрайонных судах, а также в четырех гарнизонных военных судах.
Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за включение регионов в состав Российской Федерации на референдумах, которые прошли с 23 по 27 сентября 2022 г. Ранее российские войска взяли под контроль эти территории в ходе спецоперации, которая началась на Украине 24 февраля 2022 г.