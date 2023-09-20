Новые регионы России включат в пределы Южного военного округа весной 2024 года

Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за включение регионов в состав Российской Федерации на референдумах, которые прошли с 23 по 27 сентября 2022 г. Ранее российские войска взяли под контроль эти территории в ходе спецоперации, которая началась на Украине 24 февраля 2022 г.