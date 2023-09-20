Боррель решил направить в Нагорный Карабах спецпредставителя Евросоюза
Евросоюз отправит на территорию Нагорного Карабаха своего спецпредставителя по Южному Кавказу Тойво Клаара. Визит дипломата будет связан с военной операцией ВС Азербайджана в регионе, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter) глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«На фоне военной операцией Азербайджана против армян Карабаха я решил направить спецпредставителя Тойво Клаара в регион. Он доложит о положении дел на месте», – написал Боррель.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
По данным омбудсмена Армении Анаит Манасян, за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Из них семь – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети.
Минобороны РФ сообщило, что под обстрел в регионе попал автомобиль с российскими миротворцами. Военнослужащие, которые находились в этот момент в машине, погибли.