Боррель решил направить в Нагорный Карабах спецпредставителя Евросоюза

По данным омбудсмена Армении Анаит Манасян, за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Из них семь – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети.