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Боррель решил направить в Нагорный Карабах спецпредставителя Евросоюза

Ведомости

Евросоюз отправит на территорию Нагорного Карабаха своего спецпредставителя по Южному Кавказу Тойво Клаара. Визит дипломата будет связан с военной операцией ВС Азербайджана в регионе, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter) глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«На фоне военной операцией Азербайджана против армян Карабаха я решил направить спецпредставителя Тойво Клаара в регион. Он доложит о положении дел на месте», – написал Боррель. 

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.

По данным омбудсмена Армении Анаит Манасян, за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Из них семь – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети.

Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе

Минобороны РФ сообщило, что под обстрел в регионе попал автомобиль с российскими миротворцами. Военнослужащие, которые находились в этот момент в машине, погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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