Страны БРИКС поддержали председательство России в 2024 году

Главы МИД на встрече также обсудили вопрос реформы ООН, в том числе ее Совета безопасности. Подчеркивается, что это необходимо для повышения демократичности и эффективности. «И поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности, в ООН, включая ее Совбез», – говорится в заявлении по итогам переговоров.