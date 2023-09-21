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Страны БРИКС поддержали председательство России в 2024 году

Ведомости

Министры иностранных дел стран БРИКС в ходе встречи в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке поддержали председательство России в объединении в 2024 г. Заявление по итогам мероприятия опубликовал российский МИД.

«Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 г. под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» и проведению XVI саммита БРИКС в Казани», – следует из сообщения. Российская сторона проинформировала министров о подготовке к председательству.  

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Главы МИД на встрече также обсудили вопрос реформы ООН, в том числе ее Совета безопасности. Подчеркивается, что это необходимо для повышения демократичности и эффективности. «И поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности, в ООН, включая ее Совбез», – говорится в заявлении по итогам переговоров.

Министры обсудили и ситуацию на Украине, обозначив свои «национальные позиции» по конфликту. Они с признательностью отметили предложения о посредничестве и услугах по мирному урегулированию, следует из заявления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине заявил об увеличении рисков возникновения глобального конфликта. Лавров подчеркнул, что Россия настаивала и настаивает на выполнении всех положений устава ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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