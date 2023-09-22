Экс-депутат Госдумы Сокол возглавил парламент Хакасии

10 июня «Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом на выборы главы Хакасии. 21 июля он попал в абаканскую больницу с диагнозом «перитонит», его прооперировали. 1 августа Сокол сообщил, что его выписали. А 31 августа его экстренно госпитализировали в реанимацию московского госпиталя им. Вишневского с осложнениями после болезни. 2 сентября он снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. 16 сентября он подтвердил, что покинет Госдуму ради работы в республике.