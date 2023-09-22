Экс-депутат Госдумы Сокол возглавил парламент Хакасии
Депутаты верховного совета Хакасии на первом заседании избрали спикером бывшего депутата Госдумы, секретаря реготделения «Единой России» Сергея Сокола. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.
Сокол отметил, что верховному совету вместе с исполнительной властью республики предстоит работа над стратегией социально-экономического развития Хакасии. Предметом работы отраслевых экспертов в совете при республиканском парламенте станут меры развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности, поддержки бизнеса, материнства и детства, внимание к пенсионерам, инвалидам, экология.
«Необходимо выстроить сбалансированную систему бюджетных отношений, прозрачную и понятную муниципалитетам. Выровнять ситуацию с зарплатами учителей, в здравоохранении, в самих муниципалитетах», – сказал Сокол.
Ранее «Ведомости» писали, что Сокол может возглавить заксобрание Хакасии. Как сообщал источник, близкий к «Единой России», Сокола 22 сентября изберут председателем на первом заседании верховного совета.
10 июня «Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом на выборы главы Хакасии. 21 июля он попал в абаканскую больницу с диагнозом «перитонит», его прооперировали. 1 августа Сокол сообщил, что его выписали. А 31 августа его экстренно госпитализировали в реанимацию московского госпиталя им. Вишневского с осложнениями после болезни. 2 сентября он снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. 16 сентября он подтвердил, что покинет Госдуму ради работы в республике.