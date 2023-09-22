Страны Запада обсудят последствия возможного ограничения на импорт алмазов РФ

15 сентября Reuters сообщало, что G7 в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов. По данным агентства, запрет может вступить в силу уже в январе. 20 сентября индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) попросил российскую «Алросу» приостановить продажу сырья в сентябре – октябре из-за опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках.