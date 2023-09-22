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Политика

Страны Запада обсудят последствия возможного ограничения на импорт алмазов РФ

Ведомости

Западные страны направят своих представителей в Индию, где сосредоточено 90% мирового производства по огранке и полировке редких драгоценных камней, для обсуждения возможных последствий ограничений со стороны стран «большой семерки» (G7) на импорт российских алмазов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

«На следующей неделе состоится поездка в Индию, ряд стран собираются проверить некоторые элементы реализации. Я думаю, что это будет очень важно для принятия решений», – сказал агентству один из чиновников.

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Второй собеседник сообщил, что представители США и их союзников из группы наиболее промышленно развитых стран G7, а также Бельгии отправятся в Мумбаи и Сурат, город, где обрабатывается около 80% мировых алмазов.

15 сентября Reuters сообщало, что G7 в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов. По данным агентства, запрет может вступить в силу уже в январе. 20 сентября индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) попросил российскую «Алросу» приостановить продажу сырья в сентябре – октябре из-за опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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