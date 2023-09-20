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Бизнес

«Алроса» приостановит продажу алмазов на два месяца по просьбе индийского GJEPC

Ведомости

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» приостановит продажу сырья в сентябре - октябре 2023 г. по просьбе индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе [гранильных] фабрик и сокращению распределения ресурсов», – пояснили в GJEPC.

«Алроса» призвала занять аналогичную позицию и других представителей отрасли. Компания попросила приостановить покупку и продажу алмазного сырья алмазодобывающие организации, гранильные предприятия и розничных продавцов ювелирных изделий, добавил регулятор. GJEPC рассчитывает, что это сделает стабильнее каждое звено в цепочке поставок алмазов и в целом оживит рынок. 

Ранее по теме: Глобальное падение цен сократило расходы Индии на импорт алмазов на 43%

GJEPC ранее сообщила, что расходы Индии на импорт алмазов сократились в середине августа на 43% из-за снижения цен на мировом рынке. Средний показатель составил чуть более $1,1 млрд. В июне страна потратила на закупку алмазов $1,3 млрд.

По данным агентства Reuters, страны G7 в ближайшее время объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов. Новое ограничение может вступить в силу в начале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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