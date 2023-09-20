«Алроса» приостановит продажу алмазов на два месяца по просьбе индийского GJEPC
Российская алмазодобывающая компания «Алроса» приостановит продажу сырья в сентябре - октябре 2023 г. по просьбе индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе [гранильных] фабрик и сокращению распределения ресурсов», – пояснили в GJEPC.
«Алроса» призвала занять аналогичную позицию и других представителей отрасли. Компания попросила приостановить покупку и продажу алмазного сырья алмазодобывающие организации, гранильные предприятия и розничных продавцов ювелирных изделий, добавил регулятор. GJEPC рассчитывает, что это сделает стабильнее каждое звено в цепочке поставок алмазов и в целом оживит рынок.
GJEPC ранее сообщила, что расходы Индии на импорт алмазов сократились в середине августа на 43% из-за снижения цен на мировом рынке. Средний показатель составил чуть более $1,1 млрд. В июне страна потратила на закупку алмазов $1,3 млрд.
По данным агентства Reuters, страны G7 в ближайшее время объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов. Новое ограничение может вступить в силу в начале 2024 г.