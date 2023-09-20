«Алроса» приостановит продажу алмазов на два месяца по просьбе индийского GJEPC

«Алроса» призвала занять аналогичную позицию и других представителей отрасли. Компания попросила приостановить покупку и продажу алмазного сырья алмазодобывающие организации, гранильные предприятия и розничных продавцов ювелирных изделий, добавил регулятор. GJEPC рассчитывает, что это сделает стабильнее каждое звено в цепочке поставок алмазов и в целом оживит рынок.