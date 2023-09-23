Российские миротворцы продолжают помогать жителям Нагорного Карабаха

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны России. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.