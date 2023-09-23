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Российские миротворцы продолжают помогать жителям Нагорного Карабаха

Ведомости

Российские миротворцы продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха, военнослужащие обеспечили доставку гуманитарного груза. Об этом сообщает Минобороны России.

В расположении миротворцев находятся 826 человек, которые не могут вернуться в свои дома, в том числе 440 детей. «Военнослужащие российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта обеспечили доставку гуманитарного груза для мирного населения Нагорного Карабаха», – говорится в заявлении.

В Степанакерт грузовым транспортом было доставлено свыше 50 т продовольственных пайков, гигиенических наборов и др.

«Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», – сообщает Минобороны.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны России. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения готова принять беженцев из Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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