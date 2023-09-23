Российские миротворцы продолжают помогать жителям Нагорного Карабаха
Российские миротворцы продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха, военнослужащие обеспечили доставку гуманитарного груза. Об этом сообщает Минобороны России.
В расположении миротворцев находятся 826 человек, которые не могут вернуться в свои дома, в том числе 440 детей. «Военнослужащие российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта обеспечили доставку гуманитарного груза для мирного населения Нагорного Карабаха», – говорится в заявлении.
В Степанакерт грузовым транспортом было доставлено свыше 50 т продовольственных пайков, гигиенических наборов и др.
«Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», – сообщает Минобороны.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны России. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения готова принять беженцев из Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет.