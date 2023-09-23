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В Севастополе после срабатывания системы ПВО упали обломки ракеты

Ведомости

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ракетные обломки упали в районе Сухарной балки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что на место происшествия выехали спецслужбы.

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22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести. Развожаев предупреждал, что на полигоне в районе Кара-Кобы проведут уничтожение части сбитой ракеты.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов призвал ответить на атаку ВСУ и ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по генштабу, минобороны и администрации президента Украины.

В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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