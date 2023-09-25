В Совфеде пообещали вынести предупреждение Нарусовой за поездку в страны НАТО

В конце июля Тимченко отмечал, что для сенаторов нет запрета на поездки в определенные страны, но в то же время есть рекомендация руководства Совфеда, чтобы они проводили отпуск в России или в дружественных странах, «где нет предпосылок для конфликтных ситуаций».