В Совфеде пообещали вынести предупреждение Нарусовой за поездку в страны НАТО
Сенатору Людмиле Нарусовой будет вынесено предупреждение из-за ее поездки в страны НАТО без согласования с руководством Совета Федерации (СФ). Об этом сообщил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передает «РИА Новости».
«Мы на комитете (25 сентября. – “Ведомости”) ждали Нарусову, но она не пришла. В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», – сказал сенатор.
Тимченко отметил, что Нарусова имеет доступ к секретной информации. По его словам, сенатор не согласовала отпуск с председателем Совфеда и улетела в Стамбул 18 июля, а оттуда в Ниццу. В Россию она вернулась 6 августа, пропустив пленарное заседание палаты.
Нарусова от комментариев отказалась, заявив, что «фейки не комментирует».
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде сообщил, что комитет по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО в период проведения спецоперации на Украине. По мнению комитета, такие действия «дискредитируют статус сенатора и палаты в целом».
В августе дочь сенатора Ксения Собчак опубликовала в соцсетях видео, где она говорит, что находится в городе Марбелье в Испании. На кадрах также можно увидеть саму Нарусову. Сенатор тогда заявила «РИА Новости», что находится в Санкт-Петербурге.
В конце июля Тимченко отмечал, что для сенаторов нет запрета на поездки в определенные страны, но в то же время есть рекомендация руководства Совфеда, чтобы они проводили отпуск в России или в дружественных странах, «где нет предпосылок для конфликтных ситуаций».