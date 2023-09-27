Китай и Бразилия призвали раскрыть детали расследований подрыва «Северных потоков»
Китай и Бразилия призвали вовлеченные страны объявить о прогрессе в расследованиях подрыва «Северных потоков» на заседании Совета Безопасности ООН.
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал не затягивать национальные расследования и активнее реагировать на обеспокоенность международного сообщества.
«Чем больше они медлят, тем сложнее будет собрать доказательства и раскрыть правду. Тем больше сомнений и спекуляций это будет вызывать и тем меньше доверия будут вызывать результаты расследования», – сказал Гэн Шуан
Постоянный представитель Бразилии при ООН Серхиу Данесе заявил, что Дания, Германия и Швеция должны раскрыть предварительные результаты национальных расследований диверсий.
«Серьезность эпизода и явная угроза международному миру и безопасности требуют прозрачного и своевременного раскрытия, по крайней мере, предварительных выводов этих расследований», – уверен Данесе.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» упало давление. Позже были обнаружены две утечки в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Выяснилось, что трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства. 30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее. 8 февраля 2023 г американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил США и Норвегию в причастности к подрыву. Белый дом и Еврокомиссия назвали эту информацию недостоверной.