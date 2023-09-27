Газета
Политика

Китай и Бразилия призвали раскрыть детали расследований подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Китай и Бразилия призвали вовлеченные страны объявить о прогрессе в расследованиях подрыва «Северных потоков» на заседании Совета Безопасности ООН.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал не затягивать национальные расследования и активнее реагировать на обеспокоенность международного сообщества.

«Чем больше они медлят, тем сложнее будет собрать доказательства и раскрыть правду. Тем больше сомнений и спекуляций это будет вызывать и тем меньше доверия будут вызывать результаты расследования», – сказал Гэн Шуан

Постоянный представитель Бразилии при ООН Серхиу Данесе заявил, что Дания, Германия и Швеция должны раскрыть предварительные результаты национальных расследований диверсий.

«Серьезность эпизода и явная угроза международному миру и безопасности требуют прозрачного и своевременного раскрытия, по крайней мере, предварительных выводов этих расследований», – уверен Данесе.

Ранее по теме: Херш заявил о полном уничтожении следов США в подрыве «Северных потоков»

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» упало давление. Позже были обнаружены две утечки в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Выяснилось, что трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства. 30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. 

Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее. 8 февраля 2023 г американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил США и Норвегию в причастности к подрыву. Белый дом и Еврокомиссия назвали эту информацию недостоверной.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных