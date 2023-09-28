Над Курской областью заметили два беспилотника
Два украинских беспилотника были зафиксированы в небе над Курской областью, они были посажены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня около села Горналь Суджанского района были замечены 2 беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ. Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений», – написал он.
Ранее Старовойт писал, что еще один беспилотник был сбит российской системой ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района. В результате также обошлось без пострадавших и разрушений, написал губернатор. Минобороны пока о беспилотниках в Курской области не сообщало.
25 сентября Украина попыталась пять раз атаковать территорию Курской области при помощи беспилотников. Во всех случаях они были сбиты ПВО. В результате в Курске повреждения получили нескольких частных домов и крыша административного здания, также выбило стекла в многоквартирном доме, сообщал Старовойт. Утром 26 сентября системы ПВО сбили еще один беспилотник над регионом.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.