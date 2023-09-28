Над Курской областью заметили два беспилотника

25 сентября Украина попыталась пять раз атаковать территорию Курской области при помощи беспилотников. Во всех случаях они были сбиты ПВО. В результате в Курске повреждения получили нескольких частных домов и крыша административного здания, также выбило стекла в многоквартирном доме, сообщал Старовойт. Утром 26 сентября системы ПВО сбили еще один беспилотник над регионом.