Путин увеличил оклады дипломатов на 5,5%
Окладные части зарплат дипломатических работников проиндексируют с 1 октября на 5,5%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2023 г. в 1,055 раза размеры месячных окладов дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов <...> в соответствии с присвоенными им <...> рангами», – уточняется в документе.
Ранее правительство России сообщило в проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. о решении не индексировать зарплаты большинству государственных служащих. В список исключений вошли бюджетники – сотрудники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.
Позднее Путин издал указ об индексации зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета России. С 1 октября их ежемесячные выплаты увеличат на 5,5%.