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Политика

Путин увеличил оклады дипломатов на 5,5%

Ведомости

Окладные части зарплат дипломатических работников проиндексируют с 1 октября на 5,5%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2023 г. в 1,055 раза размеры месячных окладов дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов <...> в соответствии с присвоенными им <...> рангами», – уточняется в документе.

Ранее по теме: Правительство решило не индексировать зарплаты чиновникам в 2024 году

Ранее правительство России сообщило в проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. о решении не индексировать зарплаты большинству государственных служащих. В список исключений вошли бюджетники – сотрудники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. 

Позднее Путин издал указ об индексации зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета России. С 1 октября их ежемесячные выплаты увеличат на 5,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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