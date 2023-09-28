Путин увеличил оклады дипломатов на 5,5%

«Повысить с 1 октября 2023 г. в 1,055 раза размеры месячных окладов дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов <...> в соответствии с присвоенными им <...> рангами», – уточняется в документе.