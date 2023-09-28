СМИ: в Россию прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо
Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо прибыл в Москву. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
Собеседник агентства не уточнил, с какой программой и по какой причине приехал в Россию глава северокорейского внешнеэкономического ведомства.
Ранее с официальным визитом в России побывал лидер КНДР Ким Чен Ын. С 12 по 17 сентября он провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками.
Северокорейский лидер также посетил космодром Восточный, Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ранее, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Российский лидер принял его приглашение. Дату поездки пока не согласовали.