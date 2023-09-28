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СМИ: в Россию прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо

Ведомости

Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо прибыл в Москву. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник агентства не уточнил, с какой программой и по какой причине приехал в Россию глава северокорейского внешнеэкономического ведомства.

Ранее с официальным визитом в России побывал лидер КНДР Ким Чен Ын. С 12 по 17 сентября он провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками.

Ранее по теме: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Северокорейский лидер также посетил космодром Восточный, Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ранее, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Российский лидер принял его приглашение. Дату поездки пока не согласовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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