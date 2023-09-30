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Власти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов

Ведомости

Власти Армении обсуждают возможность прекращения вещания в республике российских телеканалов, контент которых «угрожает безопасности государства», заявила в интервью телеканалу Factor TV депутат правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

Депутата попросили пояснить, почему правительство не отключает российские телеканалы в республике. По ее словам, это обсуждается, но отключение вещания не станет большим спасением, поскольку есть интернет.

«Я думаю, будут предприняты какие-то шаги, потому что когда что-то угрожает безопасности государства, то эти шаги должны быть сделаны, вне зависимости от того, принесут они пользу или нет», – сказала она (цитата по News.am)

Вопрос прекращения работы российских каналов обсуждается «уже давно», в том числе на пленарных заседаниях Национального собрания, а в случае принятия соответствующего решения профильные ведомства сделают заявления, добавила Бадалян.

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские «Первый канал», «Россия-Культура» и «РТР-Планета», который входит в ВГТРК, также работает межгосударственный телеканал «Мир» со штаб-квартирой в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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