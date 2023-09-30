Власти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов
Власти Армении обсуждают возможность прекращения вещания в республике российских телеканалов, контент которых «угрожает безопасности государства», заявила в интервью телеканалу Factor TV депутат правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян.
Депутата попросили пояснить, почему правительство не отключает российские телеканалы в республике. По ее словам, это обсуждается, но отключение вещания не станет большим спасением, поскольку есть интернет.
«Я думаю, будут предприняты какие-то шаги, потому что когда что-то угрожает безопасности государства, то эти шаги должны быть сделаны, вне зависимости от того, принесут они пользу или нет», – сказала она (цитата по News.am)
Вопрос прекращения работы российских каналов обсуждается «уже давно», в том числе на пленарных заседаниях Национального собрания, а в случае принятия соответствующего решения профильные ведомства сделают заявления, добавила Бадалян.
В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские «Первый канал», «Россия-Культура» и «РТР-Планета», который входит в ВГТРК, также работает межгосударственный телеканал «Мир» со штаб-квартирой в Москве.