Песков: Путин не планирует обращений по случаю 30-летия расстрела Белого дома

Политический кризис, завершившийся расстрелом Белого дома, или, как его тогда называли, Дома Советов, разразился в России осенью 1993 г. 21 сентября, после длительного противостояния парламенту, президент Борис Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Таким образом он распустил Верховный совет и назначил выборы «нового парламента Российской Федерации» – Федерального собрания. 3 октября в Москве начались массовые беспорядки. 4 октября по распоряжению Ельцина начался штурм Белого дома, здание обстреляли танки. За время кризиса в столице погибли 158 человек, 423 получили ранения.