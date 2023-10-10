В правительстве Финляндии сообщили о планах упростить изъятие жилья у россиян

30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визу с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В июле 2023 г. запрет был продлен. Yle писал, что тогда же власти ужесточили правила въезда российский владельцев недвижимости. Теперь граждане РФ обязаны обосновать необходимость личного присутствия для обслуживания и ремонта недвижимости.