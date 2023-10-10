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В правительстве Финляндии сообщили о планах упростить изъятие жилья у россиян

Ведомости

Власти Финляндии намерены упростить изъятие недвижимости у граждан РФ. Об этом заявила министр юстиции Лина Мери, передает Yle. 

По ее словам, финский кабмин стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и долей в жилищных кооперативах.

Как утверждает Yle, российские владельцы недвижимости «все чаще не выполняют свои юридические обязательства». По данным финских правоохранительных органов, число взысканий с них увеличилось. Россияне не могут платить налоги в Финляндии, поскольку их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между РФ и Финляндией отсутствуют, поясняет телеканал.

В результате неуплата налогов приводит к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. Отмечается, что жилищные ассоциации также могут передать жилье во владение компании для погашения задолженности. 

Согласно финскому законодательству, в обоих случаях владелец жилья должен быть уведомлен лично или письмом. Yle пишет, что проблема кроется в том, что у властей возникли трудности при установлении контактов с российскими собственниками недвижимости. В связи с этим Мери предложила разрешить направлять уведомление в электронном виде.

Внести изменения в законодательство планируется до 2027 г. Как отмечает Yle, Финляндия может перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости должен иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо.

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30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визу с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В июле 2023 г. запрет был продлен. Yle писал, что тогда же власти ужесточили правила въезда российский владельцев недвижимости. Теперь граждане РФ обязаны обосновать необходимость личного присутствия для обслуживания и ремонта недвижимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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