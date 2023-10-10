В правительстве Финляндии сообщили о планах упростить изъятие жилья у россиян
Власти Финляндии намерены упростить изъятие недвижимости у граждан РФ. Об этом заявила министр юстиции Лина Мери, передает Yle.
По ее словам, финский кабмин стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и долей в жилищных кооперативах.
Как утверждает Yle, российские владельцы недвижимости «все чаще не выполняют свои юридические обязательства». По данным финских правоохранительных органов, число взысканий с них увеличилось. Россияне не могут платить налоги в Финляндии, поскольку их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между РФ и Финляндией отсутствуют, поясняет телеканал.
В результате неуплата налогов приводит к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. Отмечается, что жилищные ассоциации также могут передать жилье во владение компании для погашения задолженности.
Согласно финскому законодательству, в обоих случаях владелец жилья должен быть уведомлен лично или письмом. Yle пишет, что проблема кроется в том, что у властей возникли трудности при установлении контактов с российскими собственниками недвижимости. В связи с этим Мери предложила разрешить направлять уведомление в электронном виде.
Внести изменения в законодательство планируется до 2027 г. Как отмечает Yle, Финляндия может перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости должен иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо.
30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визу с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В июле 2023 г. запрет был продлен. Yle писал, что тогда же власти ужесточили правила въезда российский владельцев недвижимости. Теперь граждане РФ обязаны обосновать необходимость личного присутствия для обслуживания и ремонта недвижимости.