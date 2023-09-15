Финляндия запретила авто с российскими номерами въезжать в страну
Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Элина Валтонен журналистам, передает Yle.
Запрет вступит в силу в полночь 16 сентября. Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, могут беспрепятственно выехать из страны, но лишь до 16 марта 2024 г.
Теперь привезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо. Разрешается также въезд авто по «гуманитарным соображениям». Валтонен пояснила, что Хельсинки считает важным единообразное применение санкций в странах – членах ЕС.
8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств россиян, согласно которому российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Как отмечали СМИ, таким образом власти ЕС пытаются пресечь обход антироссийских санкций. После этого российское посольство в Финляндии рекомендовало отказаться от посещения страны на машинах с номерами РФ.
Вскоре после разъяснения ЕК о запрете въезда на автомобилях с российскими номерами объявили Литва, Латвия и Эстония. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций». В Хельсинки при этом еще 12 сентября говорили, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию.