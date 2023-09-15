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Финляндия запретила авто с российскими номерами въезжать в страну

Ведомости

Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Элина Валтонен журналистам, передает Yle.

Запрет вступит в силу в полночь 16 сентября. Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, могут беспрепятственно выехать из страны, но лишь до 16 марта 2024 г.

Теперь привезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо. Разрешается также въезд авто по «гуманитарным соображениям». Валтонен пояснила, что Хельсинки считает важным единообразное применение санкций в странах – членах ЕС.

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8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств россиян, согласно которому российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Как отмечали СМИ, таким образом власти ЕС пытаются пресечь обход антироссийских санкций. После этого российское посольство в Финляндии рекомендовало отказаться от посещения страны на машинах с номерами РФ.

Вскоре после разъяснения ЕК о запрете въезда на автомобилях с российскими номерами объявили Литва, Латвия и Эстония. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций». В Хельсинки при этом еще 12 сентября говорили, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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