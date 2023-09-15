Финляндия запретила авто с российскими номерами въезжать в страну

Вскоре после разъяснения ЕК о запрете въезда на автомобилях с российскими номерами объявили Литва, Латвия и Эстония. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций». В Хельсинки при этом еще 12 сентября говорили, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию.