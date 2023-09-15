СМИ: Финляндия собирается запретить въезд автомобилей с российскими номерами
Власти Финляндии намерены запретить въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщает Yle.
По данным телерадиокомпании, 15 сентября о решении объявит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Пересечь границу больше не смогут машины, предназначенные менее чем для 10 человек. Yle пишет, что предусмотрены некие исключения из правила, но не уточняет их. Дата вступления запрета в силу также неизвестна.
Введение ограничения основано на разъяснении ЕК, согласно которому ввоз в ЕС автомобилей с российской регистрацией запрещен. Yle пишет, что таким образом власти ЕС пытаются пресечь обход антироссийских санкций. Ранее решение о запрете въезда на автомобилях с российскими номерами приняли Литва, Латвия и Эстония. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций».
Ранее МИД Финляндии утверждал, что власти пока не планируют выполнять рекомендацию ЕС. «Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», – уточнили в ведомстве.