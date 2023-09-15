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СМИ: Финляндия собирается запретить въезд автомобилей с российскими номерами

Ведомости

Власти Финляндии намерены запретить въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщает Yle.

По данным телерадиокомпании, 15 сентября о решении объявит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Пересечь границу больше не смогут машины, предназначенные менее чем для 10 человек. Yle пишет, что предусмотрены некие исключения из правила, но не уточняет их. Дата вступления запрета в силу также неизвестна.

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Введение ограничения основано на разъяснении ЕК, согласно которому ввоз в ЕС автомобилей с российской регистрацией запрещен. Yle пишет, что таким образом власти ЕС пытаются пресечь обход антироссийских санкций. Ранее решение о запрете въезда на автомобилях с российскими номерами приняли Литва, Латвия и Эстония. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций».

Ранее МИД Финляндии утверждал, что власти пока не планируют выполнять рекомендацию ЕС. «Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», – уточнили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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