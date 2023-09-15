СМИ: Финляндия собирается запретить въезд автомобилей с российскими номерами

По данным телерадиокомпании, 15 сентября о решении объявит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Пересечь границу больше не смогут машины, предназначенные менее чем для 10 человек. Yle пишет, что предусмотрены некие исключения из правила, но не уточняет их. Дата вступления запрета в силу также неизвестна.