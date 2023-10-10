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Патрушев и Алиев в Баку обсудили укрепление региональной стабильности

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым укрепление региональной стабильности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

В ходе переговоров стороны обсудили российско-азербайджанское сотрудничество в различных сферах. «Сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности и стабильности», – сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Глава Евросовета Шарль Мишель 6 октября заявил, что Алиев и Пашинян согласились принять участие в трехсторонней встрече, которая пройдет в конце октября в Брюсселе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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