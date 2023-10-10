Патрушев и Алиев в Баку обсудили укрепление региональной стабильности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым укрепление региональной стабильности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.
В ходе переговоров стороны обсудили российско-азербайджанское сотрудничество в различных сферах. «Сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности и стабильности», – сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
Глава Евросовета Шарль Мишель 6 октября заявил, что Алиев и Пашинян согласились принять участие в трехсторонней встрече, которая пройдет в конце октября в Брюсселе.