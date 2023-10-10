Патрушев и Алиев в Баку обсудили укрепление региональной стабильности

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.