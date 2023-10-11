Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Брянской области
Российские расчеты ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Сегодня около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.
Ранее 11 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ, а спустя около пяти часов – еще об одном аппарате самолетного типа, сбитом на подлете к Брянску. Позднее украинские военные обстреляли поселок Суземка, никто из жителей не пострадал. 10 октября Минобороны также сообщало о пресечении атаки беспилотника в Брянской области. По информации Минобороны, инцидент произошел ориентировочно в 17:10 мск.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».