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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Брянской области

Ведомости

Российские расчеты ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.

Ранее 11 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ, а спустя около пяти часов – еще об одном аппарате самолетного типа, сбитом на подлете к Брянску. Позднее украинские военные обстреляли поселок Суземка, никто из жителей не пострадал. 10 октября Минобороны также сообщало о пресечении атаки беспилотника в Брянской области. По информации Минобороны, инцидент произошел ориентировочно в 17:10 мск.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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