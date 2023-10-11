Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Брянской области

Ранее 11 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ, а спустя около пяти часов – еще об одном аппарате самолетного типа, сбитом на подлете к Брянску. Позднее украинские военные обстреляли поселок Суземка, никто из жителей не пострадал. 10 октября Минобороны также сообщало о пресечении атаки беспилотника в Брянской области. По информации Минобороны, инцидент произошел ориентировочно в 17:10 мск.