Американский сенатор назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире

«Мы знаем, что на Украине есть коррупция и расточительство, мы знаем, что у администрации [Джо] Байдена есть секретные доклады, где описаны коррупция и расточительство на Украине, однако публично это никто не признает. Так что да, я думаю, что мы должны быть очень осторожны в этом вопросе, исторически Украина находится в списке наиболее коррумпированных стран», – подчеркнул Пол.