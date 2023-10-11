Американский сенатор назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире
Украина входит в список наиболее коррумпированных стран в мире, заявил американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в интервью Fox News.
В эфире телеканала Пол представил свою книгу под названием Deception – the Great COVID Cover-up, где он в том числе обвиняет бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во лжи и коррупции во время пандемии коронавируса. В беседе с телеведущей была затронута и проблема выделения дополнительных средств Украине, против чего выступают многие представители Республиканской партии.
По словам сенатора, при проверке целевого использования средств, которые были выделены Афганистану, было обнаружено нецелевое расходование десятков миллиардов долларов. Телеведущая уточнила у него, как он смотрит на вопрос выделения дополнительных средств Украине в условиях, когда никто не контролирует, куда они идут.
«Мы знаем, что на Украине есть коррупция и расточительство, мы знаем, что у администрации [Джо] Байдена есть секретные доклады, где описаны коррупция и расточительство на Украине, однако публично это никто не признает. Так что да, я думаю, что мы должны быть очень осторожны в этом вопросе, исторически Украина находится в списке наиболее коррумпированных стран», – подчеркнул Пол.
Ранее 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всем в Америке и Европе, где все чаще задаются вопросами относительно судьбы выделяемых Киеву средств. Представитель Кремля назвал Украину «оазисом коррупции на Земле», отметив, что недовольство киевским режимом на Западе будет только расти.
До этого Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ написала, что власти США обеспокоены проблемой коррупции на Украине гораздо больше, чем публично признают. Они опасаются, что ряд западных союзников могут отказаться от поддержки Киева из-за коррупции в стране.