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Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всем в Америке и Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе», – отметил Песков. Видео с его комментарием опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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По словам Пескова, люди начинают задаваться вопросами, на что этот человек тратит их деньги. Представитель Кремля назвал Украину «оазисом коррупции на Земле».

«Это недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует, и он начинает метаться», – подчеркнул Песков. Он добавил, что у президента Украины срабатывает «профессиональная жадность», так как он возмущается, что причитающееся Киеву вооружение будут отдавать Израилю.

Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ написала, что власти США обеспокоены проблемой коррупции на Украине гораздо больше, чем публично признают. Они опасаются, что ряд западных союзников могут отказаться от поддержки Киева из-за коррупции в стране.

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В начале октября Песков, комментируя краткосрочный бюджет США, в котором не были предусмотрены средства для Украины, отметил, что из-за усталости от конфликта на Украине и финансирования Киева в западных странах будут расти противоречия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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