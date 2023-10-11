Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе

«Это недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует, и он начинает метаться», – подчеркнул Песков. Он добавил, что у президента Украины срабатывает «профессиональная жадность», так как он возмущается, что причитающееся Киеву вооружение будут отдавать Израилю.