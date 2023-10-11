Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
Президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всем в Америке и Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе», – отметил Песков. Видео с его комментарием опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам Пескова, люди начинают задаваться вопросами, на что этот человек тратит их деньги. Представитель Кремля назвал Украину «оазисом коррупции на Земле».
«Это недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует, и он начинает метаться», – подчеркнул Песков. Он добавил, что у президента Украины срабатывает «профессиональная жадность», так как он возмущается, что причитающееся Киеву вооружение будут отдавать Израилю.
Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ написала, что власти США обеспокоены проблемой коррупции на Украине гораздо больше, чем публично признают. Они опасаются, что ряд западных союзников могут отказаться от поддержки Киева из-за коррупции в стране.
В начале октября Песков, комментируя краткосрочный бюджет США, в котором не были предусмотрены средства для Украины, отметил, что из-за усталости от конфликта на Украине и финансирования Киева в западных странах будут расти противоречия.