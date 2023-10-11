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СМИ: США и Венесуэла близки к соглашению об ослаблении санкций

Ведомости

Власти США и Венесуэлы близки к достижению взаимопонимания по частичному ослаблению американских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет, по информации издания, об отмене некоторых санкций, введенных против нефтяного и банковского секторов Венесуэлы. Взамен же Каракас должен предпринять шаги по «обеспечению честных выборов». К таким действиям относится, например, снятие запрета для кандидатов от оппозиции баллотироваться на пост президента страны. Кроме того Вашингтон ожидает освобождения венесуэльской стороной «десятков» политзаключенных и готов при этом снять некоторые ограничения с окружения президента Николаса Мадуро.

О том, что США и Венесуэла продвинулись в переговорах по ослаблению санкций, ранее сообщило и агентство Reuters. По его данным, представители Каракаса и Вашингтона провели несколько встреч в Дохе по этому вопросу. В ближайшие недели в Мексике, как утверждается, состоятся отдельные переговоры между посланниками Мадуро и венесуэльской оппозицией. США, по информации агентства, могли бы разрешить по крайней мере еще одной иностранной нефтяной компании импортировать венесуэльскую сырую нефть.

О том, что Вашингтон может отказаться от запрета европейским и американским нефтяным компаниям работать на территории Венесуэлы, вице-президент республики Делси Родригес сообщила еще в апреле. Позднее Родригес оценила ущерб от ограничений в $232 млрд с 2015 г. Всего, по ее оценке, в отношении Венесуэлы было введено 929 односторонних принудительных мер, 60% из которых были наложены США.

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Американские санкции, сопровождаемые разрывом дипотношений с правительством Мадуро, были введены еще в 2019 г., когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В частности, ограничения коснулись венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, ее активы в США на сумму $7 млрд были заблокированы.

Власти США, Канады, большинства европейский стран и стран Латинской Америки выразили поддержку Гуайдо. В свою очередь Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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