СМИ: США и Венесуэла близки к соглашению об ослаблении санкций
Власти США и Венесуэлы близки к достижению взаимопонимания по частичному ослаблению американских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет, по информации издания, об отмене некоторых санкций, введенных против нефтяного и банковского секторов Венесуэлы. Взамен же Каракас должен предпринять шаги по «обеспечению честных выборов». К таким действиям относится, например, снятие запрета для кандидатов от оппозиции баллотироваться на пост президента страны. Кроме того Вашингтон ожидает освобождения венесуэльской стороной «десятков» политзаключенных и готов при этом снять некоторые ограничения с окружения президента Николаса Мадуро.
О том, что США и Венесуэла продвинулись в переговорах по ослаблению санкций, ранее сообщило и агентство Reuters. По его данным, представители Каракаса и Вашингтона провели несколько встреч в Дохе по этому вопросу. В ближайшие недели в Мексике, как утверждается, состоятся отдельные переговоры между посланниками Мадуро и венесуэльской оппозицией. США, по информации агентства, могли бы разрешить по крайней мере еще одной иностранной нефтяной компании импортировать венесуэльскую сырую нефть.
О том, что Вашингтон может отказаться от запрета европейским и американским нефтяным компаниям работать на территории Венесуэлы, вице-президент республики Делси Родригес сообщила еще в апреле. Позднее Родригес оценила ущерб от ограничений в $232 млрд с 2015 г. Всего, по ее оценке, в отношении Венесуэлы было введено 929 односторонних принудительных мер, 60% из которых были наложены США.
Американские санкции, сопровождаемые разрывом дипотношений с правительством Мадуро, были введены еще в 2019 г., когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В частности, ограничения коснулись венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, ее активы в США на сумму $7 млрд были заблокированы.
Власти США, Канады, большинства европейский стран и стран Латинской Америки выразили поддержку Гуайдо. В свою очередь Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.