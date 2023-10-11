СМИ: США и Венесуэла близки к соглашению об ослаблении санкций

О том, что США и Венесуэла продвинулись в переговорах по ослаблению санкций, ранее сообщило и агентство Reuters. По его данным, представители Каракаса и Вашингтона провели несколько встреч в Дохе по этому вопросу. В ближайшие недели в Мексике, как утверждается, состоятся отдельные переговоры между посланниками Мадуро и венесуэльской оппозицией. США, по информации агентства, могли бы разрешить по крайней мере еще одной иностранной нефтяной компании импортировать венесуэльскую сырую нефть.