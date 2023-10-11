Матвиенко вручила Мизулиной почетный знак Совета Федерации
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко поблагодарила экс-сенатора Елену Мизулину за законодательную работу и вручила ей почетный знак СФ «За заслуги в развитии парламентаризма». Трансляция заседания велась на странице верхней палаты «ВКонтакте».
«У нее есть свой стержень, у нее есть свое видение, позиция, которую она всегда отстаивает принципиально. И действительно очень многое Елена Борисовна сделала хорошего по совершенствованию, модернизации законодательства в сфере семьи, детей и иных направлений», – сказала Матвиенко.
Она отметила, что срок работы Мизулиной в Совфеде «достоин уважения», и выразила уверенность, что экс-сенатор будет востребована и сама «не сможет сидеть без дела». Врученный Мизулиной почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» является высшим ведомственным знаком отличия СФ.
Полномочия Мизулиной были прекращены в сентябре 2023 г. Вместо нее губернатор Омской области Виталий Хоценко делегировал в СФ экс-замглавы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева. Хоценко отмечал, что Евстифеев является «коренным омичом», также политик «долго работал на благо Омской области».
Елене Мизулиной 68 лет. Она была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. До этого Мизулина была депутатом Госдумы шестого созыва и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», также политик удостоена ряда государственных наград, включая орден Почета и орден Дружбы.
Экс-сенатор была одним из авторов принятого в 2013 г. законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В том же году она предложила запретить суррогатное материнство. В 2015 г. она стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, в 2020 г. – поправок, которые запрещали усыновление детей трансгендерами. Тогда правительство эти инициативы не поддержало.