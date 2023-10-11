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Матвиенко вручила Мизулиной почетный знак Совета Федерации

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Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко поблагодарила экс-сенатора Елену Мизулину за законодательную работу и вручила ей почетный знак СФ «За заслуги в развитии парламентаризма». Трансляция заседания велась на странице верхней палаты «ВКонтакте». 

«У нее есть свой стержень, у нее есть свое видение, позиция, которую она всегда отстаивает принципиально. И действительно очень многое Елена Борисовна сделала хорошего по совершенствованию, модернизации законодательства в сфере семьи, детей и иных направлений», – сказала Матвиенко. 

Она отметила, что срок работы Мизулиной в Совфеде «достоин уважения», и выразила уверенность, что экс-сенатор будет востребована и сама «не сможет сидеть без дела». Врученный Мизулиной почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» является высшим ведомственным знаком отличия СФ.

Полномочия Мизулиной были прекращены в сентябре 2023 г. Вместо нее губернатор Омской области Виталий Хоценко делегировал в СФ экс-замглавы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева. Хоценко отмечал, что Евстифеев является «коренным омичом», также политик «долго работал на благо Омской области». 

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Елене Мизулиной 68 лет. Она была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. До этого Мизулина была депутатом Госдумы шестого созыва и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», также политик удостоена ряда государственных наград, включая орден Почета и орден Дружбы.

Экс-сенатор была одним из авторов принятого в 2013 г. законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В том же году она предложила запретить суррогатное материнство. В 2015 г. она стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, в 2020 г. – поправок, которые запрещали усыновление детей трансгендерами. Тогда правительство эти инициативы не поддержало.

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