Матвиенко вручила Мизулиной почетный знак Совета Федерации

Экс-сенатор была одним из авторов принятого в 2013 г. законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В том же году она предложила запретить суррогатное материнство. В 2015 г. она стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, в 2020 г. – поправок, которые запрещали усыновление детей трансгендерами. Тогда правительство эти инициативы не поддержало.