Прокуратура Нидерландов оштрафовала фирмы за участие в стройке Крымского моста

Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. Его строительство началось в 2016 г. Автомобильная часть была открыта для движения в 2018 г., железнодорожное сообщение было запущено в 2019 г.