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Прокуратура Нидерландов оштрафовала фирмы за участие в стройке Крымского моста

Ведомости

Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании на 160 000 евро за участие в строительстве Крымского моста, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры приняты в связи с нарушением санкций Евросоюза в период с 2014 г. по 2017 г. Компании поставляли Москве станки, детали, машины и предоставляли другие услуги для строительства моста через Керченский пролив. «Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта», – следует из сообщения прокуратуры.

Помимо штрафов для компаний восемь человек были приговорены к общественным работам от 20 до 60 часов. Ведомство у одной из фирм также конфисковало 71 300 евро как «незаконно полученную выгоду».

В марте прокуратура сообщала, что возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций.

Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. Его строительство началось в 2016 г. Автомобильная часть была открыта для движения в 2018 г., железнодорожное сообщение было запущено в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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