Прокуратура Нидерландов оштрафовала фирмы за участие в стройке Крымского моста
Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании на 160 000 евро за участие в строительстве Крымского моста, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что такие меры приняты в связи с нарушением санкций Евросоюза в период с 2014 г. по 2017 г. Компании поставляли Москве станки, детали, машины и предоставляли другие услуги для строительства моста через Керченский пролив. «Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта», – следует из сообщения прокуратуры.
Помимо штрафов для компаний восемь человек были приговорены к общественным работам от 20 до 60 часов. Ведомство у одной из фирм также конфисковало 71 300 евро как «незаконно полученную выгоду».
В марте прокуратура сообщала, что возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций.
Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. Его строительство началось в 2016 г. Автомобильная часть была открыта для движения в 2018 г., железнодорожное сообщение было запущено в 2019 г.