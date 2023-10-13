Путин: Армения остается в СНГ
Армения остается частью Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Киргизии.
Путин признался, что созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсуждал, в том числе, саммит СНГ 2023 г.
«Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными – не буду о них говорить, лучше спросите у премьер-министра Армении. Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», – заявил президент.
Что касается дальнейшей судьбы самого СНГ, Путин заявил, что «ничего существенным образом не поменялось».
С 1 января 2024 г. председательство в содружестве переходит к России. Уже намечено около 150 мероприятий, главным из которых станет очередной саммит СНГ 8 октября 2024 г. в Москве. Путин заявил, что Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета содружества.