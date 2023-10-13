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Путин: Армения остается в СНГ

Ведомости

Армения остается частью Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Киргизии.

Путин признался, что созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсуждал, в том числе, саммит СНГ 2023 г.

«Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными – не буду о них говорить, лучше спросите у премьер-министра Армении. Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», – заявил президент.

Что касается дальнейшей судьбы самого СНГ, Путин заявил, что «ничего существенным образом не поменялось».

С 1 января 2024 г. председательство в содружестве переходит к России. Уже намечено около 150 мероприятий, главным из которых станет очередной саммит СНГ 8 октября 2024 г. в Москве. Путин заявил, что Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета содружества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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