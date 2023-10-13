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Путин: Россия настроена на активную работу в качестве председателя СНГ

Ведомости

В перспективе грядущего председательства в СНГ Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета содружества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

«Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства», – отметил глава РФ.

По словам Путина, работа российской стороны будет направлена на решение ключевых задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан СНГ.

Первоочередное внимание планируется уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций. Большое значение будет иметь работе с партнерами по расширению культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта. Также в планах – развитие контактов СНГ с дружественными государствами и международными организациями. 

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«Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма», – подчеркнул президент.

В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на укреплении внешних границ СНГ и реализации профильных программ СНГ, в том числе Концепции военного сотрудничества и Программе укрепления погранбезопасности.

Председательство в содружестве переходит к России с 1 января 2024 г. Уже намечено около 150 мероприятий, главным из которых станет очередной саммит СНГ 8 октября 2024 г. в Москве. 

В 2023 г.председательство в СНГ перешло к Киргизии. Поездка Путина в Бишкек стала первым зарубежным визитом российского лидера в 2023 г. 12 октября в Бишкеке состоялись двусторонние переговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В этот день лидеры стран приняли участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. 13 октября Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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