Путин: Россия настроена на активную работу в качестве председателя СНГ

Первоочередное внимание планируется уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций. Большое значение будет иметь работе с партнерами по расширению культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта. Также в планах – развитие контактов СНГ с дружественными государствами и международными организациями.