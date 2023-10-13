Путин: Россия настроена на активную работу в качестве председателя СНГ
В перспективе грядущего председательства в СНГ Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета содружества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ.
«Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства», – отметил глава РФ.
По словам Путина, работа российской стороны будет направлена на решение ключевых задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан СНГ.
Первоочередное внимание планируется уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций. Большое значение будет иметь работе с партнерами по расширению культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта. Также в планах – развитие контактов СНГ с дружественными государствами и международными организациями.
«Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма», – подчеркнул президент.
В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на укреплении внешних границ СНГ и реализации профильных программ СНГ, в том числе Концепции военного сотрудничества и Программе укрепления погранбезопасности.
Председательство в содружестве переходит к России с 1 января 2024 г. Уже намечено около 150 мероприятий, главным из которых станет очередной саммит СНГ 8 октября 2024 г. в Москве.
В 2023 г.председательство в СНГ перешло к Киргизии. Поездка Путина в Бишкек стала первым зарубежным визитом российского лидера в 2023 г. 12 октября в Бишкеке состоялись двусторонние переговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В этот день лидеры стран приняли участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. 13 октября Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.