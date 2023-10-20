МОК ответил на заявление об этнической дискриминации россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) не согласился с утверждением президента РФ Владимира Путина о том, что рекомендации организации о допуске россиян до Олимпийских игр являются этнической дискриминацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
В комитете отметили, что участие в играх «ни в коем случае не является правом человека». Там подчеркнули, что ограничения при допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе соответствуют Олимпийской хартии.
«Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», – добавили в пресс-службе.
19 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», заявил, что МОК считает приглашение на Олимпийские игры «некой привилегией», которую можно заслужить «политическими жестами». По его словам, состязания используются «как инструмент политического давления», а ограничения в отношении атлетов являются «расистской, этнической дискриминации».
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение о допуске российских спортсменов по-прежнему не принято.
После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохраняются для атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.