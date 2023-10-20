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Политика

МОК ответил на заявление об этнической дискриминации россиян

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) не согласился с утверждением президента РФ Владимира Путина о том, что рекомендации организации о допуске россиян до Олимпийских игр являются этнической дискриминацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. 

В комитете отметили, что участие в играх «ни в коем случае не является правом человека». Там подчеркнули, что ограничения при допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе соответствуют Олимпийской хартии.

«Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», – добавили в пресс-службе.

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19 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», заявил, что МОК считает приглашение на Олимпийские игры «некой привилегией», которую можно заслужить «политическими жестами». По его словам, состязания используются «как инструмент политического давления», а ограничения в отношении атлетов являются «расистской, этнической дискриминации». 

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение о допуске российских спортсменов по-прежнему не принято.

После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохраняются для атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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