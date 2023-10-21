СМИ: США и Израиль обсуждают временное правительство в Газе при поддержке ООН
США и Израиль обсуждают возможности создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских стран. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с обсуждениями в правительстве США.
Отмечается, что перспективы рассматриваются странами после «вытеснения “Хамаса”» из Газы. Израильские официальные лица неоднократно заявляли, пишет издание, что они не намерены оккупировать сектор Газа, но они также заявляли, что продолжение правления «Хамаса» неприемлемо после атаки Израиля 7 октября. По данным издания, тогда погибли 1400 израильтян и взяты в заложники 200 человек.
Обсуждения находятся на ранней стадии, уточняет Bloomberg, и зависят от дальнейших событий, в том числе от «результатов израильского наземного нападения». Аналитики считают, что поддержка арабов по вопросу будет иметь решающее значение.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.