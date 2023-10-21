СМИ: США и Израиль обсуждают временное правительство в Газе при поддержке ООН

Отмечается, что перспективы рассматриваются странами после «вытеснения “Хамаса”» из Газы. Израильские официальные лица неоднократно заявляли, пишет издание, что они не намерены оккупировать сектор Газа, но они также заявляли, что продолжение правления «Хамаса» неприемлемо после атаки Израиля 7 октября. По данным издания, тогда погибли 1400 израильтян и взяты в заложники 200 человек.