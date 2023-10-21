Более 10 человек погибли в результате удара по рынку в центре Газы

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы. Израиль осуществляет «полную и всеобъемлющую» блокаду сектора Газа, в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства, говорил представитель израильской армии. Ситуация уже поставила сектор Газа на грань гуманитарной катастрофы, о чем предупреждали в том числе в ООН.