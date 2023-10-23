В ДНР рассказали об «опыте взаимодействия» российской ПВО с ракетами ATACMS

«Сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами», — сказал он, отметив, что российская ПВО «достаточно хорошо закрывает». В связи с этим Москва может противостоять любой угрозе, добавил Гагин.