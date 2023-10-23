В ДНР рассказали об «опыте взаимодействия» российской ПВО с ракетами ATACMS
Российские системы ПВО уже взаимодействовали с ракетами большой дальности ATACMS, которые Киев получил от Вашингтона. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин в комментарии «РИА Новости».
«Сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами», — сказал он, отметив, что российская ПВО «достаточно хорошо закрывает». В связи с этим Москва может противостоять любой угрозе, добавил Гагин.
17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия сможет отражать украинские атаки ракетами ATACMS. Он назвал смешными заявления, что Россия «проигрывает войну», поскольку становится неясно, зачем тогда США поставили Киеву дальнобойные ракеты.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия властям Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Комментируя поставки ракет ATACMS Киеву, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США своим решением подрывают стратегическую и региональную безопасность и подталкивают к прямому столкновению НАТО с Россией.