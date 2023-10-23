Газета
Политика

Кремль отверг обвинения в причастности к инциденту на Balticconnector

Ведомости

Россия не имеет отношения к инциденту на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о «перекрытии» для России Балтийского моря.

«Он говорил, собственно, о том происшествии, которое имело место на Balticconnector и на связной инфраструктуре. <...> И он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение – а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения – то, дескать, можно подумать, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю: Россия не имеет к этому никакого отношения», – рассказал Песков.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил о необходимости перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией.

По мнению Пескова, латвийского президента следовало бы спросить, что нужно будет сделать с Балтийским морем после завершения расследования взрывов на «Северных потоках», когда станет ясно, кто заказал и осуществил этот теракт. «На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего не говорить», – добавил он.

Днем 8 октября финская Gasgrid сообщила о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».

Президент России Владимир Путин 13 октября прокомментировал произошедшее, назвав «чушью собачьей» заявления о том, что Москва причастна к инциденту на газопроводе. Глава государства отметил, что он даже не знал о существовании такого газопровода.

17 октября финская газета Iltalehti сообщила, что полиция Финляндии заинтересовалась российским контейнеровозом и сосредоточила внимание на его действиях. Помимо этого полиция также заинтересовалась китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, который проходил мимо Balticconnector в момент повреждения магистрали. В «Росатоме» опровергли предположения о якобы причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, заявил, что закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права и иметь серьезные последствия.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных