Кремль отверг обвинения в причастности к инциденту на Balticconnector

«Он говорил, собственно, о том происшествии, которое имело место на Balticconnector и на связной инфраструктуре. <...> И он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение – а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения – то, дескать, можно подумать, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю: Россия не имеет к этому никакого отношения», – рассказал Песков.