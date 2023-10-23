Кремль отверг обвинения в причастности к инциденту на Balticconnector
Россия не имеет отношения к инциденту на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о «перекрытии» для России Балтийского моря.
«Он говорил, собственно, о том происшествии, которое имело место на Balticconnector и на связной инфраструктуре. <...> И он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение – а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения – то, дескать, можно подумать, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю: Россия не имеет к этому никакого отношения», – рассказал Песков.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил о необходимости перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией.
По мнению Пескова, латвийского президента следовало бы спросить, что нужно будет сделать с Балтийским морем после завершения расследования взрывов на «Северных потоках», когда станет ясно, кто заказал и осуществил этот теракт. «На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего не говорить», – добавил он.
Днем 8 октября финская Gasgrid сообщила о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».
Президент России Владимир Путин 13 октября прокомментировал произошедшее, назвав «чушью собачьей» заявления о том, что Москва причастна к инциденту на газопроводе. Глава государства отметил, что он даже не знал о существовании такого газопровода.
17 октября финская газета Iltalehti сообщила, что полиция Финляндии заинтересовалась российским контейнеровозом и сосредоточила внимание на его действиях. Помимо этого полиция также заинтересовалась китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, который проходил мимо Balticconnector в момент повреждения магистрали. В «Росатоме» опровергли предположения о якобы причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, заявил, что закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права и иметь серьезные последствия.