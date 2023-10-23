СМИ узнали об организации спецслужбами Украины убийства Дугиной

Убийство Дугиной – часть операций «теневой войны», в которых участвуют элитные команды украинских оперативников, который были обучены при партнерстве с ЦРУ. По данным газеты, с 2015 г. ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские спецслужбы в мощных союзников против Москвы. В статье говорится, что американское агентство непосредственно не принимало участия в операциях.