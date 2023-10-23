СМИ узнали об организации спецслужбами Украины убийства Дугиной
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала операцию по убийству Дарьи Дугиной и ряда российских чиновников. Об этом со ссылками на анонимные источники в спецслужбах Украины и США пишет газета The Washington Post.
По данным газеты, украинские оперативники установили потайное отделение в переноске для домашних животных, в котором были спрятаны компоненты взрывчатого вещества. Переноска была в автомобиле украинки Натальи Вовк, в которой также были ее мать и 12-летняя дочь. Целью операции было убийство отца Дугиной политолога Александра Дугина, говорят источники.
Убийство Дугиной – часть операций «теневой войны», в которых участвуют элитные команды украинских оперативников, который были обучены при партнерстве с ЦРУ. По данным газеты, с 2015 г. ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские спецслужбы в мощных союзников против Москвы. В статье говорится, что американское агентство непосредственно не принимало участия в операциях.
The Washington Post пишет, что за последние 20 месяцев СБУ и Главное управление разведки (ГУР) Украины совершили «десятки убийств российских чиновников», военных и сторонников спецоперации на контролируемых Россией территориях. При этом у ЦРУ и Вашингтона вызывает опасение стремление Киева к операциям со смертельным исходом.
Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник ее отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. 22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, к преступлению причастна Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно арестовал Вовк.
Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.