СМИ узнали об участии ЦРУ в разработке дронов ВСУ для удара по Крымскому мосту

Источники утверждают, что официальные лица США знали о подготовке первой атаки Киева на мост в октябре 2022 г. и выразили по этому поводу озабоченность, опасаясь эскалации. WP делает вывод, что эти опасения развеялись к июлю 2023 г., поскольку, как пишет газета, Крымский мост был атакован при помощи морских беспилотников, разработанных «в рамках сверхсекретной операции» при участии ЦРУ и других западных спецслужб.