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СМИ узнали об участии ЦРУ в разработке дронов ВСУ для удара по Крымскому мосту

Ведомости

Дроны, которыми ВСУ атаковали Крымский мост в июле 2023 г., были разработаны при участии ЦРУ. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников. 

Источники утверждают, что официальные лица США знали о подготовке первой атаки Киева на мост в октябре 2022 г. и выразили по этому поводу озабоченность, опасаясь эскалации. WP делает вывод, что эти опасения развеялись к июлю 2023 г., поскольку, как пишет газета, Крымский мост был атакован при помощи морских беспилотников, разработанных «в рамках сверхсекретной операции» при участии ЦРУ и других западных спецслужб.  

WP со ссылкой на представителей службы безопасности подчеркивает, что ни одна крупная операция СБУ и ГУР не проводится без «негласного или иного» разрешения президента Украины Владимира Зеленского.

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В первый раз Крымский мост был атакован 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. СК России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.

Второй удар по мосту ВСУ нанесли 17 июля 2023 г. Объект атаковали украинские надводные беспилотники, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК также завел уголовное дело о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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