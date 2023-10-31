В Кремле прокомментировали задержание Кузьмичева во Франции

30 октября французские СМИ написали о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали Кузьмичева в рамках расследования об отмывании денег. Полиция провела обыски в его квартирах, в том числе в доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. В обысках были задействованы шестьдесят человек, на месте были обнаружены пачки наличных денег.