В Кремле прокомментировали задержание Кузьмичева во Франции
Россия будет содействовать защите прав сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева как гражданина России при условии его собственного желания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков признался, что не знаком с ситуацией, но читал сообщения СМИ.
«Мы должны получить информацию о задержании гражданина РФ через наше диппредставительство. После получения информации, и если будет на это пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав как гражданина России», – заявил пресс-секретарь президента.
30 октября французские СМИ написали о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали Кузьмичева в рамках расследования об отмывании денег. Полиция провела обыски в его квартирах, в том числе в доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. В обысках были задействованы шестьдесят человек, на месте были обнаружены пачки наличных денег.
Кузьмичев включен в санкционный список всех стран Европейского союза с 15 марта 2022 г. В июне высший суд Франции отклонил иск Кузьмичева к правительству страны, которое решило раскрыть местонахождение его дома в Париже и виллы в Ривьере в рамках кампании по заморозке активов российских бизнесменов.