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В Кремле прокомментировали задержание Кузьмичева во Франции

Ведомости

Россия будет содействовать защите прав сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева как гражданина России при условии его собственного желания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков признался, что не знаком с ситуацией, но читал сообщения СМИ.

«Мы должны получить информацию о задержании гражданина РФ через наше диппредставительство. После получения информации, и если будет на это пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав как гражданина России», – заявил пресс-секретарь президента.

30 октября французские СМИ написали о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали Кузьмичева в рамках расследования об отмывании денег. Полиция провела обыски в его квартирах, в том числе в доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. В обысках были задействованы шестьдесят человек, на месте были обнаружены пачки наличных денег.

Кузьмичев включен в санкционный список всех стран Европейского союза с 15 марта 2022 г. В июне высший суд Франции отклонил иск Кузьмичева к правительству страны, которое решило раскрыть местонахождение его дома в Париже и виллы в Ривьере в рамках кампании по заморозке активов российских бизнесменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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