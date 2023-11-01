Чернышенко: МОК поддерживает спортсменов, находящихся под крылом США
Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя призыв организации не дискриминировать спортсменов из Израиля.
«МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США», – сказал он, его слова привела пресс-служба.
По словам Чернышенко, комитет «испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно» накануне летних Олимпийских игр 2024 г. в Париже.
«Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт», – добавил вице-премьер.
Он напомнил, что Россия всегда стояла «на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран». «Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», – заключил Чернышенко.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение о допуске российских спортсменов по-прежнему не принято. 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что МОК считает приглашение на Олимпийские игры «некой привилегией», которую можно заслужить «политическими жестами». По его словам, состязания используются «как инструмент политического давления», а ограничения в отношении атлетов являются «расистской, этнической дискриминацией».
После начала боевых действий на Украине МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но в марте 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохраняются для атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Свои ограничения также сохраняют многие спортивные федерации.