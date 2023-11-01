Чернышенко: МОК поддерживает спортсменов, находящихся под крылом США

После начала боевых действий на Украине МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но в марте 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохраняются для атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Свои ограничения также сохраняют многие спортивные федерации.