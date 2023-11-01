Газета
Политика

Чернышенко: МОК поддерживает спортсменов, находящихся под крылом США

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя призыв организации не дискриминировать спортсменов из Израиля.

«МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США», – сказал он, его слова привела пресс-служба.

Олимпийский комитет России обратился в суд для взыскания с МОК $8 млн

По словам Чернышенко, комитет «испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно» накануне летних Олимпийских игр 2024 г. в Париже.

«Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт», – добавил вице-премьер.

Он напомнил, что Россия всегда стояла «на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран». «Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», – заключил Чернышенко.

МОК ответил на заявление об этнической дискриминации россиян

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение о допуске российских спортсменов по-прежнему не принято. 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что МОК считает приглашение на Олимпийские игры «некой привилегией», которую можно заслужить «политическими жестами». По его словам, состязания используются «как инструмент политического давления», а ограничения в отношении атлетов являются «расистской, этнической дискриминацией».

После начала боевых действий на Украине МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но в марте 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохраняются для атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Свои ограничения также сохраняют многие спортивные федерации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных