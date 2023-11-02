Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей страны
Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является страной-оккупантом. Об этом заявил в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».
Он отметил, что США говорят о праве Израиля на самооборону, «хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 г.». По мнению Небензи, США являются лицемерами, поскольку «в иных ситуациях» призывают соблюдать гуманитарное право и вводят санкции.
Дипломат подчеркнул, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности, и добавил, что безопасность Израиля может быть полностью гарантирована только «в случае справедливого решения палестинской проблемы». Небензя также призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением. Он добавил, что Москва выступает за прекращение огня и проработку дипломатического решения конфликта.
12 октября на саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту. Он также неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.