Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей страны

Дипломат подчеркнул, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности, и добавил, что безопасность Израиля может быть полностью гарантирована только «в случае справедливого решения палестинской проблемы». Небензя также призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением. Он добавил, что Москва выступает за прекращение огня и проработку дипломатического решения конфликта.