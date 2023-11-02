Газета
Политика

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей страны

Ведомости

Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является страной-оккупантом. Об этом заявил в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Он отметил, что США говорят о праве Израиля на самооборону, «хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 г.». По мнению Небензи, США являются лицемерами, поскольку «в иных ситуациях» призывают соблюдать гуманитарное право и вводят санкции.

Дипломат подчеркнул, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности, и добавил, что безопасность Израиля может быть полностью гарантирована только «в случае справедливого решения палестинской проблемы». Небензя также призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением. Он добавил, что Москва выступает за прекращение огня и проработку дипломатического решения конфликта.

Египет впервые открыл КПП «Рафах» для эвакуации иностранцев из Газы

Россиян среди эвакуированных 1 ноября нет

12 октября на саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту. Он также неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных