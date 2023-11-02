Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

Закон был внесен в Госдуму 20 сентября прошлого года. В пояснительной записке говорилось, что с начала боевых действий на Украине «установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ», что представляет угрозу безопасности России.