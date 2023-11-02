Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве внесудебной блокировки сайтов с призывами к финансированию армии Украины, следует из данных портала правовой информации.
Нововведение позволит ограничивать доступ к ресурсам, предлагающим сбор средств для противников России в условиях вооруженного конфликта, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.
Также закон вводит контроль за сбором пожертвований в интернете для религиозных организаций. Получать средства смогут только сами организации или уполномоченные ими лица.
Закон был внесен в Госдуму 20 сентября прошлого года. В пояснительной записке говорилось, что с начала боевых действий на Украине «установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ», что представляет угрозу безопасности России.
Госдума приняла закон 18 октября этого года, Совет Федерации одобрил нововведение 25 октября.
Силовые ведомства регулярно сообщают о задержании финансирующих ВСУ граждан России. В июле следственные отдел управления ФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о госизмене за оказание финансовой помощи ВСУ в отношении сотрудника одного из российских коммерческих банков.
В апреле Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.