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МИД России обвинил МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку

Ведомости

Действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов являются дискриминацией и расцениваются Россией как сегрегация по национальному признаку. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. 

«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием "начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением Олимпийской хартии", недопустимы», – подчеркивается в сообщении.

В МИДе назвали подход МОК «примером двойных стандартов» и призвали пересмотреть его «в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения». 

Там обратили внимание, что термин «олимпийское перемирие» не содержится в Олимпийской хартии. Его упоминание можно найти в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, но это не может использоваться как предлог для дискриминации спортсменов из отдельной страны. Как отметили в ведомстве, опыт работы МОК также свидетельствует, что ранее спортсмены не отстранялись от спортивных состязаний из-за военных конфликтов во время Олимпийских игр.

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Ранее сегодня в пресс-службе МОК объяснили разные подходы по вопросу допуска российских и израильских спортсменов до Олимпийских игр тем, что Россия якобы нарушила в феврале 2022 г. олимпийское перемирие, которое длится еще семь дней после окончания Игр. Израиль же такого нарушения не допускал.

1 ноября МОК предостерег спортсменов от дискриминации в отношении атлетов из Израиля. Там подчеркнули, что «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств». 

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Окончательное решение по выступлению россиян на соревнованиях до сих пор не принято.

После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также для тех, кто поддерживает официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Свои ограничения также сохраняют различные спортивные федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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