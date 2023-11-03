МИД России обвинил МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку

После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также для тех, кто поддерживает официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Свои ограничения также сохраняют различные спортивные федерации.