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Песков выразил надежду на реинтеграцию России в Олимпийское движение

Ведомости

В Кремле надеются на возвращение России в Олимпийское движение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

«Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Спорта высших достижений без государства невозможно. И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений. Что касается всех вот этих ограничений по Олимпийскому движению, то, в конце концов, от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма и, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения. Поэтому мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», – заявил Песков.

14 сентября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены-олимпийцы, отстраненные от международных турниров, но продолжающие тренироваться, смогут получить единовременные выплаты. По 500 000, 350 000 и 250 000 руб. выплатят за спортивные результаты. По 150 000 руб. получат все члены олимпийской команды, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях.

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6 сентября замминистра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что российские спортсмены получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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