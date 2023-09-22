Песков выразил надежду на реинтеграцию России в Олимпийское движение
В Кремле надеются на возвращение России в Олимпийское движение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
«Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Спорта высших достижений без государства невозможно. И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений. Что касается всех вот этих ограничений по Олимпийскому движению, то, в конце концов, от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма и, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения. Поэтому мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», – заявил Песков.
14 сентября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены-олимпийцы, отстраненные от международных турниров, но продолжающие тренироваться, смогут получить единовременные выплаты. По 500 000, 350 000 и 250 000 руб. выплатят за спортивные результаты. По 150 000 руб. получат все члены олимпийской команды, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях.
6 сентября замминистра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что российские спортсмены получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.