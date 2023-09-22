Песков выразил надежду на реинтеграцию России в Олимпийское движение

«Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Спорта высших достижений без государства невозможно. И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений. Что касается всех вот этих ограничений по Олимпийскому движению, то, в конце концов, от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма и, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения. Поэтому мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», – заявил Песков.