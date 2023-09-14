Отстраненные от соревнований олимпийцы получат единовременные выплаты
Олимпийцы, отстраненные от международных турниров, но продолжающие тренироваться, смогут получить единовременные выплаты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Проект, который поручил подготовить Поздняков, предусматривает выплаты членам российской олимпийской сборной, которые уже выступали на Олимпийских играх или продолжают готовиться к Олимпиаде, но лишены возможности в ней участвовать либо, по словам президента ОКР, «по моральным соображениям не хотят подписывать документы».
«Выплаты будут осуществляться в начале следующего года по летним видам спорта. Единовременные выплаты будут составлять 500 000, 350 000 и 250 000 руб. за спортивные результаты. По 150 000 рублей получат все члены олимпийской команды, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях», – пояснил Поздняков.
Выплаты соответствуют суммам, которые выделяет Министерство спорта по результатам чемпионатов мира, добавил президента ОКР.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. После начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. 28 марта 2023 г. МОК объявил о смягчении мер: спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.
6 сентября замминистра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что российские спортсмены получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39.